رئيس مدينة الطور يفتتح معرض الفنون التشكيلية بمشاركة 35 موهوبًا

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح علي حمادة، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، معرض الفنون التشكيلية الذي نظمته أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن، بهدف عرض إبداعات الموهوبين من أبناء المدينة وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم الفنية.

حضر الافتتاح أحمد صبحي، أمين أمانة الثقافة والفنون والرياضة بالحزب، وياسمين خاطر، عضو الأمانة، إلى جانب عدد من قيادات الحزب والمهتمين بالشأن الفني.

وأشاد رئيس المدينة بالأعمال الفنية المعروضة، مؤكدًا أن الدقة والتميز في الرسم تعكس الموهبة الكبيرة للمشاركين رغم استخدامهم أدوات وخامات بسيطة. كما أثنى على جهود قيادات الحزب في رعاية المواهب والعمل على صقلها من خلال الدراسة والتدريب لإنتاج أعمال فنية متميزة.

وأوضحت الفنانة ياسمين خاطر، عضو أمانة الثقافة والفنون، أن المعرض يضم 300 لوحة فنية متنوعة، شارك في تنفيذها 35 فنانًا من مختلف الأعمار، تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 16 عامًا. وأشارت إلى أن المشاركين اعتمدوا على أدوات وألوان بسيطة وغير مكلفة، مما يعكس قدرتهم على الإبداع رغم التحديات.

وأضافت خاطر أن الهدف من تنظيم المعرض هو تشجيع الأطفال والشباب على تنمية مواهبهم الفنية، وحث الأهالي على دعم أبنائهم للاستمرار في تطوير مهاراتهم من خلال المعرفة والتدريب.

وفي ختام الفعالية، كرم رئيس مدينة الطور المشاركين في المعرض، داعيًا إياهم للاستمرار في تنمية مواهبهم الفنية لتحقيق المزيد من التميز والإبداع.