جامعة أسوان تستضيف فعاليات اليوم الثقافي لدولة الهند (صور)

أسوان - إيهاب عمران

استضافت جامعة أسوان، اليوم الإثنين، فعاليات "اليوم الثقافي لدولة الهند"، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي الهندي والسفارة الهندية، بحضور الدكتور بركاش كومار، المستشار الثقافي لسفارة الهند بالقاهرة، والوفد المرافق له.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إن اليوم الثقافي يهدف إلى إثراء معارف الطلاب وتعزيز التواصل والتفاعل مع ثقافات وحضارات الشعوب الأخرى. كما يسعى لتعريف الطلاب بالتراث الهندي، احتفالًا بمرور أكثر من 77 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.

من جانبه، وجه المستشار الثقافي لسفارة الهند، الدكتور بركاش كومار، شكره وتقديره للدكتور لؤي سعد الدين على حسن الاستقبال في جامعة أسوان، مؤكدًا على أن الهند ومصر هما من أعظم الحضارات في العالم.

وأشار المستشار الثقافي إلى أن تاريخ التبادل الثقافي بين الهند ومصر يعود إلى العصر الفرعوني، حيث تم توقيع أول اتفاقية ثقافية بين البلدين في عام 1958. ومنذ عام 2000، استفاد أكثر من 1600 طالب مصري من برامج المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة الهندية، ما يعكس التعاون الثقافي المثمر بين البلدين.

وأضاف أن الفعاليات الحالية تركز على عرض التراث الثقافي الهندي، من بينها عروض الرقصات الهندية على أنغام بوليوودية، بالإضافة إلى عروض الرقص الكلاسيكي "الكاتاك"، واليوجا الهندية التي تعزز الروابط الثقافية بين البلدين.

وفي ختام اليوم الثقافي، قدم المستشار الثقافي لسفارة الهند درع السفارة إلى الدكتور لؤي سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، تقديرًا لجهوده في تنظيم هذا الحدث الثقافي الكبير.