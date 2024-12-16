ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج الجمعيات الأهلية في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

حصل مصراوي على نتائج الفائزين في قرعة الحج للجمعيات الأهلية بمحافظة الإسكندرية لموسم (1446هـ - 2025م) والتي اعتمدتها وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين.

وبلغ إجمالي عدد الفائزين بقرعة الحج في الإسكندرية 495 شخصا بالمستويات الأول والثاني والثالث؛ على مستوى مختلف الإدارات في الجمرك، العامرية، العجمي، المنتزه، شرق، غرب، وسط".

وأجريت القرعة الإلكترونية اليوم الإثنين على بوابة الحج الموحدة والتي تشرف عليها وزارة الداخلية وقطاع الشئون الإدارية، والتي تسمح بتسجيل المواطن في جهة واحدة فقط في التقدم سواء لحج الجمعيات الأهلية أو الداخلية أو السياحة، وتجري دون تدخل عنصر بشري نهائيا، وتم اختيار النسبة المخصصة لكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بوضع معايير من قبل مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج لتنظيم عدد 3 برامج للحج هي مستوى أول؛ فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي؛ مستوى ثان فنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي؛ ومستوى ثالث فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي.