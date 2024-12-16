فقد السيطرة فجأة.. نجاة 47 راكبًا من كارثة على الطريق الزراعي بالأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

نجا 47 راكبًا من حادث مروع على الطريق الزراعي بالأقصر، عندما انحرف الأتوبيس الذي كانوا على متنه واصطدم ببلدورات الشارع.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن بوقوع الحادث، حيث خرج الأتوبيس الذي كان يسير على الطريق الزراعي "القاهرة - أسوان" عن مساره بسبب فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بتبة عالية خلف البلدورات.

تسبب الحادث في تهشم بعض الزجاج، بينما نجا جميع الركاب بأعجوبة من موت محقق.

وقد تم الدفع بفِرق الحماية المدنية وضباط الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.