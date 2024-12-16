محافظ أسيوط يتابع إصلاح كسر في خط الصرف الصحي بقرية العتامنة (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، سير أعمال إصلاح كسر مفاجئ في خط طرد الصرف الصحي 800 GRB الذي يربط بين محطة رفع صرف صحي جمريس ومحطة صرف المساعدة (1) بقرية العتامنة، التابعة لمركز منفلوط. وواصل المحافظ متابعة عمليات شفط المياه وإصلاح الخط المتضرر.

وكان المحافظ قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بشأن حدوث كسر في خط طرد الصرف الصحي، مما أسفر عن تجمع المياه في بعض المنازل المنخفضة وفناء مدرسة العتامنة الابتدائية بنات.

انتقل المحافظ إلى موقع الحادث مباشرة لمتابعة أعمال الإصلاح ميدانيًا، حيث تم إرسال 15 سيارة لشفط المياه من المنازل وفناء المدرسة. كما قام فريق متخصص من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة باستخدام المعدات اللازمة دون التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين أو انقطاع المياه، بحضور فرق الطوارئ التابعة لشركتي الغاز الطبيعي والكهرباء.

وشدد المحافظ على ضرورة تشكيل لجنة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإجراء معاينة فورية ورفع مساحي للمنطقة، والعمل على تنفيذ حل جذري للمشكلة، بما في ذلك إنشاء خط بديل خارج الحيز العمراني للقرية.

وقد التقى المحافظ مع أهالي القرية بحضور المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، والنائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس بهاء أبو النجا، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة منفلوط. وطَمأن المحافظ الأهالي بأن العمل جارٍ على تنفيذ الخط البديل بطول 1.5 كم، الذي سيصل إلى محطة صرف صحي المساعدة (1) بالصحراوي الغربي، كما وجه بنقل محول الكهرباء المجاور للمدرسة إلى موقع آخر حفاظًا على سلامة التلاميذ، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة بالمنطقة وإنشاء مدرسة تجريبية جديدة بالقرب من محطة المحولات.

وأعلنت محافظة أسيوط عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الأرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، أو من خلال برنامج تليجرام على الرقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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