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إعلان نتائج القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية بأسيوط

08:08 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء ـ الاحتياطي
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
  • عرض 25 صورة
    أسماء الفائزين بالقرعة
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أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، نتائج القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لعام 1446-2025، والتي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج.

وأوضح المحافظ أن القرعة أسفرت عن اختيار 315 حاجًا من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى 98 فائزًا احتياطيًا، مشيدًا بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي تم من خلالها إجراء القرعة. كما تمنى لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.

وقدم المحافظ تهنئته للفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية، داعيًا الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال، ومتمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن، مطالبًا الحجاج بالدعاء خلال أداء مناسك الحج بأن يحفظ الله مصر ويبارك لها بمزيد من الخير والتقدم والازدهار.

أسماء الفائزين بالقرعة (14)أسماء الفائزين بالقرعة (15)أسماء الفائزين بالقرعة (16)

محافظ أسيوط أسماء الفائزين بالقرعة القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات حج الجمعيات الأهلية بأسيوط دكتور هشام أبوالنصر وزارة التضامن الاجتماعي
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