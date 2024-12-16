محافظ المنيا يهنئ الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية: أدعو لمصر في مناسككم

المنيا - جمال محمد:

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الفائزين من أبناء المحافظة بالحج لعام 1446-2025، عبر القرعة الإلكترونية التي أُجريت اليوم الاثنين لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية. أسفرت القرعة عن فوز 407 حاجًا من أهالي المنيا، مشيدًا بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية بشكل كامل دون تدخل بشري.

وأكد المحافظ على أهمية الدعاء لمصر خلال أداء مناسك الحج، متمنيًا للحجاج حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وعودة سالمة إلى أرض الوطن. كما طالب الفائزين بالاستعداد الجيد للحج، والالتزام بالتعليمات الصحية والإدارية، ليكونوا واجهة مشرفة لاسم مصر والمحافظة.

من جانبه، أوضح ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن الفائزين في قرعة الجمعيات الأهلية هذا العام بلغ عددهم 182 حاجًا في المستوى الثاني و225 حاجًا في المستوى الثالث، بإجمالي 407 فائزين، بالإضافة إلى 49 حاجًا في قائمة الاحتياط في المستوى الثاني و69 احتياطيًا في المستوى الثالث.