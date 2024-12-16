3 مصابين في تسرب غاز في بني سويف بني سويف - حمدي سليمان:

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة باختناق وضيق تنفس، مساء اليوم الإثنين، إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقتهم السكنية بمدينة بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول "مروة.ر.ع" (23 عامًا) وطفليها "فريدة.ح.ج" (5 أعوام) و"محمد.ح.ج" (3 أعوام)، مصابين باختناق وضيق تنفس نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهم الواقعة في شارع عبد السلام عارف بوسط المدينة.

تم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.