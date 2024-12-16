إعلان الفائزين في قرعة حج الجمعيات بالقليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية أسماء الفائزين في قرعة حج الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، التي أُجريت اليوم، بمشاركة 495 مواطنًا في القرعة الأساسية و168 مواطنًا ضمن قائمة الاحتياطي.

قدّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، التهنئة للفائزين، مشيدًا بالشفافية والنزاهة التي اتسمت بها عملية اختيار الحجاج من خلال المنظومة الإلكترونية المُنظمة للقرعة.

وأثنى المحافظ على جهود وزارة التضامن الاجتماعي في إعداد وتنظيم إجراءات القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.