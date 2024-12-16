أسرار وأشجار نادرة.. رحلة إلى حديقة فريال التاريخية في أسوان -صور

أسوان –إيهاب عمران:

تعد حديقة فريال التاريخية جوهرة أسوان الخفية، حيث تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم بجمالها الطبيعي وتاريخها العريق، فهي ليست مجرد متنزه، بل متحفا مفتوحا يعرض تاريخ مصر العريق، وتصميمها الفريد يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بجمال الطبيعة.



المهندسة صابرين فقير مديرة الحدائق بأسوان، أكدت أن حديقة فريال التاريخية، تعتبر أحد أجمل المزارات السياحية بأسوان، حيث تتميز بموقعها الفريد وسط المدينة، وسهولة الوصول إليها وانخفاض قيمة تذكرة الدخول والتي تبلغ 5 جنيهات فقط للفرد.

وكشفت، عن تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحدائق ومنها حديقة فريال التاريخية، والتي تم إنشاؤها في أسرة " محمد على " فى 15 يونيو عام 1944 حيث كان بها قصر هو قصر " الملا " وتقع على ربوة عالية.

وأضافت أن الحديقة تقع على مساحة 7 أفدنة، وتضم أشجار ونباتات نادرة منها خف الجمل، و البونجامينا، والجميز، وخيار شمبر، والسنط، وتتميز بسحر جمالها، كما لها طابع خاص يميزها عن غيرها بوجود الصخور المنقوشة بالكتابة الهيروغليفية، وخراطيش الفراعنة مثل رمسيس الثاني وأمنحتب الثالث، والتي تعبر عن القدرة الإلهية التي جمعت بين جمال النباتات وجمال الصخور والماء في مكان واحد.

وأوضحت أن الحديقة تجمع بين التاريخ الفرعونى ممثلا في الصخور والنقوش الفرعونية، والتاريخ الحديث ممثلا فى قيام الملك فاروق بإنشاء الحديقة ابتهاجا بميلاد ابنته فريال والتى أطلق اسمها على الحديقة، وكذلك الموقع الرائع على نهر النيل واحتوائها على أنواع نادرة من النباتات مما حولها إلى مزار سياحى هام ومتنزه لأهالي وزوار محافظة أسوان وخاصة فى الأعياد والمناسبات.