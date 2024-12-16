إصابة سيدتين فى حريق داخل شقة سكنية بالدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أصيبت سيدتان بحروق بالغة واختناق إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية فر الترعة القديم التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق داخل شقة فى الطابق الثانى بمنزل مكون من ثلاثة طوابق بجوار مضيفه البراشى بقرية كفر الترعة القديم.

وأصيب جراء الحريق: أسماء أحمد حمزة الشامى 40 عاما، مقيمة قرية كفر الترعة باختناق واشتباه كسر بالساق اليمني، وهدى سعيد سعد، 60عاما، مقيمة قرية كفر الترعة القديم ومصابة بحروق من الدرجة الاولى بالوجه واختناق .

وجرى السيطرة على الحريق واخماده ونقل المصابتين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت بانتداب قسم الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.