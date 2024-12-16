بالصور.. قبيصي يكرم مديرة مدرسة الفيوم الثانوية وفريق العمل التكنولوجي

بالصور.. رئيس جامعة أسوان يهنئ "كيرمينا" و"أميرة" على تفوقهما في اللغة

الفيوم ـ حسين فتحى:

كرم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، زيزي على خميس مديرة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات المدرسة، وفريق العمل بالتطوير التكنولوجي بالمدرسة ومركز التطوير التكنولوجي.

وضمت قائمة المكرمات: هبة محمد فتحي، و نبال سيد عبدالغني، و رانيا أحمد معوض، ورضوى محمد نبيل، وذلك بسبب دورهن البارز في تفعيل مبادرة الفيوم تتحدث، وتصميم فيديو عن المعالم الأثرية والسياحية يستعرض تاريخ المحافظة منذ عهد الفراعنة حتى الآن.

شهد التكريم الدكتورة ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد فتحى مدير التعليم العام، و محمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني، والدكتور أحمد سالم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.