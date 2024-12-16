جامعة المنصورة الجديدة تحقق مركزًا متقدمًا في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء

الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الاثنين، حصولها على المركز السادس على مستوى جامعات مصر وأفريقيا في التصنيف العالمي للجامعات الخضراء المستدامة UI Green Metric لعام 2024.

وكشف بيان الجامعة، أن التصنيف شارك فيه 1477 جامعة من مختلف أنحاء العالم، وحصلت جامعة المنصورة الجديدة على المركز 359 عالميًا.

وقال البيان إن المسابقة تقدم لها من 95 دولة بأكثر من 1477 جامعة على مستوى العالم من بينها 36 جامعه مصرية، وجرى إعلان النتائج فى الحدث الافتراضي المنظم خصيصا لنتائج وجوائز تصنيفات الجامعات العالمية UI Green Metric لعام 2024 التي تستضيفها جامعة ساو باولو في البرازيل.

يذكر أن تصنيف UI Green Metric هو تصنيف عالمي للجامعات الخضراء والمستدامة، أطلقته جامعة إندونيسيا في عام 2010 ويهدف هذا التصنيف إلى تقييم الجامعات بناءً على مدى التزامها بالاستدامة البيئية من خلال مجموعة من المعايير التي تشمل الطاقة، المياه، النفايات، النقل، التعليم والبحث المتعلقين بالاستدامة.

يعتمد تصنيف UI Green Metric على ستة معايير رئيسية:

1. *الطاقة والتغير المناخي 21%*: يشمل استخدام الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون بواقع 15 مؤشر.

2. *إدارة النفايات 18%*: يتضمن إعادة التدوير وتقليل النفايات بواقع 13 مؤشر.

3. *الاستخدام الأمثل للمياه 10%*: يشمل تقنيات الحفاظ على المياه وإدارتها بواقع 6 مؤشرات.

4. *النقل المستدام 18%*: يتضمن تشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة بواقع 18 مؤشر.

5. *التعليم والبحث 18%*: يشمل البرامج الأكاديمية والبحثية المتعلقة بالاستدامة بواقع 20 مؤشر.

6. *البنية التحتية 15%*: يشمل تصميم الحرم الجامعي بما يتوافق مع معايير الاستدامة بواقع 24 مؤشر.

وتعد مشاركة الجامعة في تصنيف UI Green Metric ذات أهمية كبيرة لجامعة المنصورة الجديدة ولكل الجامعات. فهي تعزز من سمعة الجامعة على المستوى المحلي والدولي، وتؤكد التزامها بالاستدامة البيئية.

كما تساهم في تحسين جودة الحياة داخل الحرم الجامعي وتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تبني ممارسات صديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصنيف يعزز من فرص التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الأخرى حول العالم، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطوير والابتكار.