براتب يبدأ من 5500 جنيه.. وظائف خالية فى محافظة الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الشرقية بقيادة أحمد عبد الهادي وكيل الوزارة، تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف في عدد من فروعها بالمحافظة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين.

بدوره دعا المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الشباب من الجنسين إلى الاستفادة من الفرص الوظيفية التي تطرحها مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر خلال الأيام المفتوحة للتوظيف بفروعها المختلفة على مستوى المحافظة.

أكد المحافظ، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بما يسهم في الحد من البطالة وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدا أهمية دعم مثل هذه المؤسسات التي تقدم خدمات تمويلية وفرص عمل متميزة في جميع أنحاء المحافظة.

أوضح المحافظ، أن التنسيق بين الجهات المختلفة مستمر لضمان توفير بيئة عمل ملائمة وتشجيع الشباب على العمل الميداني الذي يعزز من خبراتهم ويضمن لهم مستقبلًا وظيفيًا واعدًا.

الفروع والمواعيد

فرع ديرب نجم، الثلاثاء 17/12/2024 بشارع النصر أمام موقف الزقازيق وبجوار مدرسة نصر عابدين، الدور الأول.

فرع الحسينية، الأربعاء 18/12/2024 بشارع ترعة سراج أمام مدرسة الحسينية للتجارة بنات.

فرع الزقازيق، الخميس 19/12/2024 بشارع سعد زغلول رقم 20، قسم معوض، أعلى شركة ماي واي بجوار بنك عوده

فرع أبو حماد، الأحد 29/12/2024، برج السفير، ش بورسعيد أمام الباب الرئيسي لمحطة قطار أبو حماد، الدور الأول.

فرع فاقوس، الاثنين 30/12/2024، تقاطع ش التوحيد و17 من ش الدروس بجوار طرب النصارة.

فرع كفر صقر، الثلاثاء 31/12/2024، برج الزهراء، تقاطع ش التحرير مع الجلاء بحي النصر بجوار مجلس المدينة.

فرع ههيا، الأحد 5/1/2025، برج رزقانه الجديد، ش أحمد عرابي أعلى مقر بنك الإسكندرية أمام المدرسة الثانوية العسكرية بنين.

فرع منيا القمح، الاثنين 6/1/2025، برج حسن فايد بجوار مصنع أبو عمار للحلويات، ش هندسة الري.

الشروط المطلوبة

الوظائف متاحة للإناث والذكور، بشرط القدرة على العمل الميداني، ومؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط، والإقامة بالنطاق الجغرافي للفرع المطلوب العمل به، العمر بين 18 و35 سنة، وللذكور تقديم شهادة الموقف من التجنيد.

المزايا الوظيفية

راتب يبدأ من 5500 جنيه فضلا عن حوافز ومتغيرات، بالإضافة إلى تأمين صحي عام وخاص و تأمينات اجتماعية، فرص للترقي، ووثيقة تأمين على الحياة.

مواعيد العمل من الساعة 9 صباحًا إلى 4 عصرًا، مع توفير عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت.

طريقة التواصل والتسجيل:

• للتسجيل الإلكتروني لمحافظة الشرقية: اضغط هنا