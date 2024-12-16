بالصور- دورة تدريبية لتعليم سيدات جنوب سيناء الخياطة

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة جنوب سيناء، دورة لتدريب السيدات على أعمال الخياطة بمركز تدريب الخياطة بحي المروة بمدينة طور سيناء، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقالت رشا مصباح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، إنه جرى تنظيم الدورة في إطار حرص الدولة على تمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة، واكتسابها الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولًا إلى الاستقلال المادي، ورفع مستوى المعيشة، بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها، وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

وأوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، في تصريح اليوم، أن الدورة التدريبية شهدت إقبالًا كبيرًا من السيدات والفتيات جنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر على مدار أسبوع، وتضمنت تعليم أساسيات استخدام ماكينة الخياطة، والتعرف على أنواع الأقمشة المختلفة، إضافة إلى تعلم تقنيات الخياطة اليدوية، وتقديم تدريبات عملية في خياطة الملابس البسيطة.

وأكدت أن 23 سيدة وفتاة تشارك في الورشة، ويجري تشجيعهن على استغلال الوقت، وحثهم على الإبداع والابتكار واكتسابهم مهارات جديدة، مشيرة إلى أن ورش العمل تهدف إلى إثراء تجربة الحرفة اليدوية، بداية من الفكرة ووصولًا إلى التنفيذ، إلى جانب تزويدهم بالأسس الفكرية والعملية لصقل مهاراتهم الفنية، والارتقاء بإبداعهم.