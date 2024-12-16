بالصور.. رئيس جامعة أسوان يهنئ "كيرمينا" و"أميرة" على تفوقهما في اللغة الكورية

أسوان - إيهاب عمران:

هنأ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، كيرمينا عماد، وأميرة عبدالله، الطالبتين بقسم اللغة الكورية كلية الألسن، لفوزهما بالمركزين الثاني والثالث على التوالي في مسابقة التحدث والخطابة باللغة الكورية.

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أنه سعيد بهذا التفوق العلمي لأبنائنا من طلاب الجامعة وخاصة أن هذه المسابقة قد تم تنظيمها من قبل المركز الثقافي الكوري بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية وهيئة الجايكا الكورية، حيث شهدت المنافسة منافسة قوية بين طلاب كليات الألسن في عدد من الجامعات الخاصة والعامة.

وأضاف نصرت، أن الطالبتين كيرمينا عماد، وأميرة عبدالله، قدمتا مستوى عالٍ من الاتقان والمهارة في التحدث باللغة الكورية، مما أتاح لهما الفوز في هذه المسابقة المتميزة.

وأكد أن الجامعة ستواصل دعم طلابها في كافة المجالات الأكاديمية والبحثية والثقافية، والعمل على تشجيعهم على المشاركة في الفعاليات والمسابقات الدولية لتطوير مهاراتهم ورفع مستوى التنافس العلمي في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن هذا النوع من التفوق يساهم في تعزيز مكانة جامعة أسوان على المستوى الدولي.