تدخل للصلح بين رجل وشريكة حياته فكان مصيره القتل على يد الزوج بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

لقى رجل مسن فى محافظة أسوان مصرعه، بعد أن تعدى عليه زوج بالضرب بشومة أثناء محاولة الأول الصلح بين القاتل وزوجته.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو، يفيد باستقبال مستشفى دراو المركزى رجل مسن مصاب في رأسه وبالكشف عليه تبين مفارقته الحياة قبل الوصول للمستشفى، وتحويل جثته للمشرحة وإبلاغ الشرطة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن المسن المجني عليه تدخل لـ الصلح بين زوج وزوجته بقرية الشطب في وجود عدد من أهالي القرية، فحدثت مشادة كلامية بين الزوج والرجل المسن قام على إثر المشادة الزوج بضرب رجال الصلح على رأسه بشومة وهو ما أدي لوفاته فور وصوله المستشفى.

وسلم الزوج القاتل، نفسه لقسم شرطة دراو، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.