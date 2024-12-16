مصرع شخصين فى حادث على طريق أسيوط الغربى داخل حدود الفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ملاكى بطريق أسيوط الغربى داخل حدود محافظة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بمصرع شعبان حجازى أحمد - 55 عاماً - عامل، وحمدى أحمد رشوان - 23 عاما - فلاح من نجع أبو طه التابع للوحدة المحلية لقرية اللاهون بمركز الفيوم.

تبين من التحريات الأولية، أن المتوفين كانا يستقلان دراجة بخارية، وأنهما قاما بقطع الطريق السريع بشكل مخالف وأثناء قدوم سيارة ملاكى من اتجاه القاهرة اصطدما بها فسقطا على الأرض جثثا هامدة.

وجرى رفع أثار الحادث وتسير حركة المرور ونقل جثث المتوفين لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.