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محافظ الغربية يعلن أسماء الفائزين في القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية

02:00 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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الغربية - مروة شاهين :

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الاثنين، عن نتائج القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لعام 2025.

وقدم محافظ الغربية، خالص التهاني للفائزين، مشيدًا بالشفافية والنزاهة التي اتسمت بها عملية اختيار الحجاج.

كما أشاد بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية التي أُجريت من خلالها القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام التوفيق في الفرص القادمة.

وطالب المحافظ الحجاج بالدعاء لمصر خلال أدائهم مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض الوطن.

أشرف الجندي محافظ الغربية نتائج القرعة الإلكترونية حج الجمعيات الأهلية القرعة الإلكترونية
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