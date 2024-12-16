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جميعهم من أسرة واحدة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق "بنها - كفر شكر" -صور

01:49 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ينشر "مصراوي" أسماء ضحايا حادث التصادم المروع الذى وقع على طريق "بنها- كفر شكر" البر الشرقي، بين سيارة نقل، وتوك توك، وسيارة ملاكي بسبب السير عكس الاتجاه.

وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة وهم: فوزي فرج فوزي 28 سنة، جودة عويس فوزي 22 سنة، محمد فرج فوزي 27 سنة، محمد عادل فوزي 25 سنة، وجميعهم من محافظة الدقهلية.

وتلقى مأمور مركز كفر شكر إخطارا، بوقوع حادث أمام قرية البقاشين ووفاة 4 حالات بينهم أشقاء من محافظة الدقهلية وإصابة شخص آخر.

وجرى نقل المتوفين ورفع آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، وكلفت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب مفتش الصحة لمناظرة جثامين الضحايا وطلب تحريات المباحث.

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حادث التصادم ضحايا حادث طريق بنها القليوبية
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