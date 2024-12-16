محافظ بني سويف يتفقد سير العمل داخل وحدة الكوم الأحمر الصحية -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر، لمتابعة انتظام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اطمأن المحافظ على انتظام منظومة العمل بالوحدة الصحية، وتواجد الأطقم الطبية والإدارية داخل الأقسام المختلفة والتي تشمل غرفة المبادرات، و قسم الطوارئ، و الصيدلية، ومعمل التحاليل، و عيادات تنظيم الأسرة، ورعاية الطفل، والأسنان، وغرفة المراقب الصحي، موجها بسرعة تلافي الملاحظات التي رصدها لضمان تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب.

شدد المحافظ على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية، ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات الصحية، لافتًا إلى أن تحسين الخدمات يأتي ضمن أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، موجها بمراجعة احتياجات الوحدة من مستلزمات وأدوية، والعمل على توفيرها بشكل عاجل لدعم المنظومة الصحية.