لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طرح المزرعة النموذجية في مزايدة علنية بالأقصر.. التفاصيل والشروط

01:12 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

المهندس عبد المطلب عمارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:


أعلنت محافظة الأقصر، عن طرح المزايدة العلنية العامة للترخيص بالانتفاع للمزرعة النموذجية (سمكية، حيوانية، إنتاج زراعي) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بحد أقصى 25 عام بموافقة جهة الولاية.


وقال بيان لمحافظة الأقصر: "إن قيمة تأمين دخول المزاد 100000 جنيه، وسعر كراسة الشروط بمبلغ 299 جنيه، فيما تم تحديد جلسة يوم الاثنين الموافق 27 /1/ 2025.


أضاف البيان: وتباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد.


وأوضح البيان أنه للتواصل مع إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر ت ف / 0952281578/ 01098101081، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات.

محافظة الأقصر قصر ثقافة الأقصر عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بنوك تخفض الفائدة قبل قرار المركزي.. تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 10 بنوك
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
فيديو مفاجأة| الجولاني كان في مسلسل الاختيار.. كيف تحدث عنه؟
داخل المتحف المصري الكبير.. شاهد حكاية 7 آلاف سنة