طرح المزرعة النموذجية في مزايدة علنية بالأقصر.. التفاصيل والشروط

الأقصر - محمد محروس:



أعلنت محافظة الأقصر، عن طرح المزايدة العلنية العامة للترخيص بالانتفاع للمزرعة النموذجية (سمكية، حيوانية، إنتاج زراعي) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بحد أقصى 25 عام بموافقة جهة الولاية.



وقال بيان لمحافظة الأقصر: "إن قيمة تأمين دخول المزاد 100000 جنيه، وسعر كراسة الشروط بمبلغ 299 جنيه، فيما تم تحديد جلسة يوم الاثنين الموافق 27 /1/ 2025.



أضاف البيان: وتباع كراسات الشروط والمواصفات وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهراً في الموعد والتاريخ المحدد ولن يلتفت إلي أي عطاء يرد بعد هذا الموعد.



وأوضح البيان أنه للتواصل مع إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر ت ف / 0952281578/ 01098101081، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات.