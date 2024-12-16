مكافأة لـ المدير وتكريم معلمة وتلميذة.. تفاصيل زيارة وكيل تعليم الفيوم لمدرسة جمال عبدالناصر

الفيوم ـ حسين فتحى:

قرر الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم، تكريم أيمن أحمد مرسي عبدالرحمن مدير مدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية، ومنحه مكافأة مالية قدرها 1000 جنية، لانضباط العملية التعليمية والاهتمام بتعليم التلاميذ الصغار وحثهم على حب الوطن، وكذلك انضباط طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية.

كما قرر وكيل الوزارة، تكريم معلمة اللغة العربية سها السيد خليل، وذلك للأداء المتميز والفقرات الفنية والثقافية الجيدة التي قدمها التلاميذ خلال الإذاعة المدرسية، والتى تساعد على بث روح الولاء والانتماء للوطن ، من خلال تقديم استعراض عن محافظة الفيوم بطابور الصباح.

كما قرر وكيل الوزارة منح شهادة تقدير للطالبة مريم محمد سيد، بالصف السادس الابتدائي، وذلك للمستوى المتميز وأدائها في تقديم الإذاعة المدرسية، وكذلك إلقاء كلمة بالإذاعة المدرسية عن محافظة الفيوم، والمعالم الأثرية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الوزارة للمدرسة، صباح اليوم الاثنين، وحضور طابور الصباح ومتابعة التلاميذ داخل الفصول.