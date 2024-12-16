بالصور ـ محاكاة إخلاء مدرسة بأسيوط حال وقوع حرائق أو كوارث



أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن تنفيذ سيناريو "محاكاة افتراضية" لإخلاء مدرسة 25 يناير التجريبية الرسمية لغات بحي شرق أسيوط، نتيجة حدوث زلزال واندلاع حريق بمعمل المدرسة.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم الإخلاء بسرعة كبيرة، ووصلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية في أسرع وقت، وذلك في إطار خطة المحافظة للاستعداد للأحداث الطارئة وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات.

وأوضح المحافظ، أن التجربة شارك فيها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وإدارة الأزمات بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم، والحماية المدنية، ومرفق الإسعاف، والمرور، والصحة، وشركات الكهرباء والمياه والغاز، والتضامن الاجتماعي. جاء ذلك في ضوء الكتاب الدوري بشأن قيام أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث برئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ تدريب ميداني على سيناريو إخلاء مدرسة.

وأضاف المحافظ، أن سيناريو التجربة بدأ بتشغيل جرس الإنذار نتيجة لحدوث حريق بمعمل المدرسة، وتم خروج الطلاب والمعلمين وفقًا للخطة إلى مكان التجمع عبر مخارج الطوارئ المعدة للإخلاء، ونجحت خطة الإخلاء في وقت وجيز، وتعاملت الإسعاف مع الإصابات، حيث تم إسعاف 10 حالات إصابات طفيفة نتيجة الاختناق، ونقل 5 حالات إصابات حرجة إلى مستشفى المبرة، وشهدت التجربة استجابة سريعة من الجهات المشاركة، مما كان له أثر كبير في نفوس جميع من شهدوا التجربة، وأبرز الكفاءة العالية لتلك الجهات في التعامل مع الأزمات.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر أن التجربة تهدف إلى إجراء محاكاة حقيقية لأي أحداث طارئة، وتدريب الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية على التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث، وخطة الإخلاء السليم للحفاظ على سلامة الطلاب. كما تهدف إلى رفع الوعي لديهم بكيفية مواجهة الموقف بهدوء، ومنع التدافع، والحفاظ على الأرواح والمنشآت. وأشار إلى أن الاستعداد المسبق والتدريب الجيد يؤديان إلى حسن التعامل والحد من تداعيات أي أزمة حال وقوعها.

شهد تنفيذ تجربة الإخلاء المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، ومحمد النمر، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، والدكتور يحيى زكريا، مدير إدارة الأزمات ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومسؤولو التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر وشركات الكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي.