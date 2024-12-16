43 سفينة على الأرصفة.. تداول 180 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناءي الإسكندرية والدخيلة نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والملاحة وتداول البضائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ يجرى شحن وتفريغ 43 سفينة يتصدرها البضائع العامة بواقع 20 سفينة على الأرصفة.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه جري تداول 3962 حاوية خلال 24 ساعة تتوزع بواقع 1814 حاوية واردة من الخارج و1773 حاوية مصدرة إلى الخارج بما يشكل 49.4% تقريبًا من إجمالي عدد الحاويات، فضلاً عن تداول 375 حاوية ترانزيت.

وأوضح بريقع، أنه جرى تداول 180 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية يتصدرها بضائع الصب الجاف بواقع 80 ألف طن يليها الصب السائل بواقع 38.5 ألف طن.

ومن جانبه، وجه اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بضرورة الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية لمنع التلوث.