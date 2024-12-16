نهاية سعيدة لواقعة مرعبة.. أسرة تنجو بأعجوبة من حادث قطار فى الغربية -صور

محافظات - مصراوي:

شهدت قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، ليلة أمس، لحظات عصيبة عاشها أفراد أسرة كانوا على وشك مواجهة مصير مجهول، ففي غضون دقائق معدودة، تحولت رحلة عادية بسيارة ملاكي إلى كابوس حقيقي، عندما تعطلت السيارة فجأة على شريط السكة الحديد، واصطدم بها قطار قادم بسرعة، إلا أن العناية الإلهية تدخلت لترسم نهاية مختلفة تمامًا لهذه القصة، حيث نجا أفراد الأسرة جميعًا بأعجوبة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً بوقوع الحادث على شريط قطار سكة حديد، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، وبفحص السيارة، وتبين أن عطلًا مفاجئًا حال دون تحركها في الوقت المناسب، مما أدى إلى اصطدام القطار بها بقوة هائلة.

وكشف رجال الأمن بعد المعاينة، أن أفراد الأسرة الأربعة، الذين كانوا يستقلون السيارة، تمكنوا من النجاة بأعجوبة، فقبل لحظات من وقوع الحادث، لاحظوا اقتراب القطار بسرعة فائقة، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار سريع بترك السيارة والنزول منها، وبينما كان الأب والأم يحاولان إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ممتلكاتهم، تركوا ابنتهم الصغيرة داخل السيارة، ولكن شاء القدر أن يكتب حياة جديدة للطفلة الصغيرة، حيث سقطت داخل السيارة في مكان آمن، وحماها هيكل السيارة من قوة الصدمة، وعندما اقترب رجال الإنقاذ من السيارة، فوجئوا بسلامة الطفلة، والتي لم تصب بأي خدوش أو جروح.

أكد شهود عيان أن الحادث كان مرعباً، وأنهم سمعوا صوت اصطدام عنيف هز المنطقة بأكملها، وأضافوا أنهم شاهدوا أفراد الأسرة وهم في حالة صدمة وانهيار، ولكنهم عبروا عن سعادتهم البالغة بنجاة الجميع.

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