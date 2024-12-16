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شاب مختل عقليًا يعتدي على شقيقته بـ"بلطة" في سوهاج

10:19 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تعدى مختل عقليًا بـ"بلطة" على شقيقته، ما أحدث إصابتها بجروح بالغة متفرقة بالجسد، داخل منزل الأسرة بالمراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، بوصول "أسماء. ع" 22 عامًا حاصلة على الشهادة الثانوية، مصابة بجروح قطعية بالرأس والظهر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

أفاد والدها بتعدي شقيقها "أحمد" 19 عامًا حاصل على دبلوم عليها بآلة حادة "بلطة" وإحداث إصابتها، وأضاف أنه مختل عقليًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مختل عقليًا يعتدي على شقيقته سوهاج مركز شرطة المراغة
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