تداول 17 ألف طن بضائع بنويبع وسفاجا ووصول 340 سيارة لميناء بورتوفيق

السويس - حسام الدين أحمد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن أرصفة الموانئ استقبلت 11 سفينة تجارية، وجرى تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1134 شاحنة و 445 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 506 شاحنة و426 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 628 شاحنة و 19 سيارة.

واستقبل ميناء بورتوفيق استقبال السفينة sea wave2 على متنها 340 سيارة بوزن 680 طن قادمة من السعودية، وشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة Alcudia Express، بينما تغادر السفينتين الحرية2 ودليلة.



واستقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينتين الحرية و Alcudia Express، كما تم تداول 2300 طن بضائع و 405 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا ، آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1870 راكبا.