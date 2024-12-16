"ملحقوش يوصلوا للكنز المزعوم".. سقوط عصابة تنقيب عن آثار في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن آثار، في مدينة أخميم شرقي المحافظة.

كان مأمور مركز شرطة أخميم، تلقى بلاغًا بقيام "ميشيل. ع" 41 عامًا عامل بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله، وانتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان البلاغ، وضُبط مالك المنزل، وكل من "محمود. ح" 42 عامًا عامل، "عبدالوهاب. م" 41 عامًا عامل، "السيد. م" 39 عامًا عامل، "أحمد. ع" 23 عامًا عامل، وشقيقه "عبدالرحمن" 20 عامًا كهربائي أثناء ارتكابهم الواقعة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية، على الحفر وأدوات التنقيب المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.