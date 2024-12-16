العريية عطلت.. قطار يهرس سيارة ملاكي في الغربية (صور)

الغربية - مروة شاهين:

اصطدم قطار بسيارة ملاكي في نطاق قرية سندبسط التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية حادث، وذلك دون تسجيل إصابات.

تلقت أجهزة مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي، بتهشم سيارة ملاكي نتيجة اصطدامها بالقطار على كوبري سندبسط، دون وقوع إصابات.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن العطل المفاجئ في السيارة حال دون تمكنها من التحرك أثناء مرورها على شريط السكة الحديد، ما أدى إلى تصادم القطار بالسيارة، دون أي إصابات أو خسائر بشرية.

وذكر شهود عيان أن السيارة كانت تقل أربعة أفراد، من بينهم طفلة صغيرة، حيث ترك الركاب السيارة فور رؤيتهم للقطار، فيما نجا الجميع بفضل القدر، وكتب لهما حياة جديدة.