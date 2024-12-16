في حضور المحافظ.. تجهيز 100 عروسة وإهداء 100 عمرة لمستحقين في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اليوم إطلاق مبادرة "فرحة ولادنا"، التي تتضمن تجهيز 100 عروسة وإهداء 100 عمرة لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى توزيع 50 كرسي متحرك.

كما افتتحت المحافظ قسم العناية المركزة الجديد بمستشفى دمنهور التعليمي، الذي تم تجهيزه بدعم من أمانة الحزب، ويضم 11 سريرًا مع ملحقاته، بهدف تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في المنطقة.

وفي كلمتها، عبرت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، مقدمة شكرها لأعضاء حزب مستقبل وطن ولشعب البحيرة، مؤكدة أن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون بين الدولة والأحزاب السياسية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم المجتمع.

وأضافت أن تماسك الشعب المصري يعكس قوة الإرادة والإصرار على تجاوز التحديات، مشيرة إلى أن الجميع يعمل من أجل مصلحة الوطن العليا، معربة عن تقديرها للدور الفعال لمجلسي النواب والشيوخ في تعزيز الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد على أهمية التعاون بين الحزب ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأعرب عن سعادته بزيارة محافظة البحيرة، التي تمثل المحطة الثالثة في الجولات التنظيمية لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية.