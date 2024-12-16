بروتوكول تعاون مع "جايكا" لتطوير استدامة المياه والأراضي بالوادي الجديد (صور)

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وقّعت السيدة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الخزان الجوفي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

يأتي البروتوكول ضمن الإجراءات التنفيذية لمشروع "التنمية المستدامة بمجتمعات الواحات الخاصة باستخدامات الأراضي والمياه في مناطق الصحراء الغربية"، والذي يُعد مشروعًا بحثيًا مشتركًا ممولًا من هيئة "جايكا" ووكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST)، بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الوادي الجديد.

شهد مراسم التوقيع كل من السيد شينو ماساو، نائب مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية، والدكتور أشرف العبد، رئيس برامج الهيئة.

وأوضحت حنان مجدي أن المشروع يستهدف دراسة المخزون الجوفي بدقة لتحديد إجمالي كمياته ومدى استدامته لدعم مشروعات التنمية بالمحافظة. كما يشمل المشروع دراسات حول الأراضي الصالحة للاستصلاح، مع تطبيق تقنيات حديثة تضمن استدامة الموارد المائية والتربة.

وأضافت أن المشروع سيركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية -

التعاون البحثي لاستنباط سلالات نباتية مقاومة للملوحة والجفاف - تعزيز التنمية المجتمعية عبر التكنولوجيا الحديثة، من خلال إنشاء منصة رقمية لربطها بالأراضي الزراعية.

وأشارت إلى أن هذه المنصة ستسهم في ترشيد استهلاك المياه عبر تقديم معلومات دقيقة للمزارعين حول خصائص التربة ودرجة ملوحتها، ما يسهم في تحسين الزراعة وزيادة العوائد الاقتصادية.

كما أكدت مجدي أن فريقًا من الخبراء اليابانيين سيبدأ أعماله الميدانية مطلع العام المقبل، لإجراء الدراسات اللازمة وضمان تحقيق أهداف المشروع بما يدعم التنمية المستدامة في المنطقة.