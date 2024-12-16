سائق يعيد 8 ملايين جنيه ويرفض مكافأة مليون جنيه في مطروح

كتب - محمد البدري:

في موقف يجسد قيم الأمانة والنزاهة، أعاد سائق تاكسي يدعى سامح رجب، مبلغًا ماليًا ضخمًا قدره 8 ملايين جنيه لصاحبه، بعد أن عثر عليه داخل كيس قديم على الطريق الساحلي الدولي "مطروح - الإسكندرية". ورفض سامح الحصول على مكافأة مالية قدرها مليون جنيه رغم إلحاح صاحب المبلغ.

سامح، الذي يعمل سائق تاكسي بمحافظة مطروح منذ 14 عامًا، روى تفاصيل الواقعة قائلًا إنه كان في طريقه للعمل، وتحديدًا عند كوبري فوكا بعد السير مسافة 80 كيلومترًا من مرسى مطروح، لاحظ وجود شيكارة دقيق صفراء كبيرة ملقاة على الأرض. وعندما فتحها، فوجئ بأنها تحتوي على رزم مالية مغلقة.

بعد عودته إلى منزله، قام سامح بعدّ الأموال ليجد أنها 400 رزمة مالية، تتضمن 399 رزمة من فئة 200 جنيه، ورزمة واحدة من فئة 100 جنيه، ليصل إجمالي المبلغ إلى 8 ملايين جنيه.

دون تردد، قرر سامح البحث عن صاحب المبلغ، حيث نشر إعلانًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد تلقيه العديد من الاتصالات، تواصل معه شخص قدم تفاصيل دقيقة عن الأموال والشيكارة، ما أكد صحة ادعائه.

التقى سامح بصاحب المبلغ في اليوم التالي، حيث أعاد له الأموال كاملة. وعرض صاحب المبلغ على سامح مكافأة قدرها مليون جنيه تقديرًا لأمانته، إلا أن سامح رفض قائلًا إن المال ليس من حقه، مؤكدًا حرصه على كسب رزقه بالحلال.

وأشار سامح إلى أن سعادته كانت في عودة المال إلى صاحبه، مؤكدًا أنه سيستمر في إطعام أسرته من مال حلال، مضيفًا أن الأمانة هي الطريق الوحيد لراحة البال.