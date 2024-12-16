الداخلية تكذب سائق ادعى عثوره على 8 ملايين جنيه ورفضه مكافأة مليون جنيه - محدث ومعدل

33 مصابًا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

كتب - محمد البدري: - محدث ومعدل

كذبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مزاعم سائق بمحافظة مطروح بشأن عثوره على جوال يحتوي على مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه.

كان سائق تاكسي يدعى سامح رجب، زعم عثوره على 8 ملايين جنيه داخل كيس قديم على الطريق الساحلي الدولي "مطروح - الإسكندرية". وقال إنه أعاد المبلغ لصاحبه ورفض الحصول على مكافأة مالية قدرها مليون جنيه رغم إلحاح صاحب المبلغ.

وزعم السائق إنه كان في طريقه للعمل، وتحديدًا عند كوبري فوكا بعد السير مسافة 80 كيلومترًا من مرسى مطروح، لاحظ وجود شيكارة دقيق صفراء كبيرة ملقاة على الأرض. وعندما فتحها، فوجئ بأنها تحتوي على رزم مالية مغلقة. بعد عودته إلى منزله، عدّ الأموال ليجد أنها 400 رزمة مالية، تتضمن 399 رزمة من فئة 200 جنيه، ورزمة واحدة من فئة 100 جنيه، ليصل إجمالي المبلغ إلى 8 ملايين جنيه.

وقال إنه نشر إعلانًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد تلقيه العديد من الاتصالات، تواصل معه صاحبها وأعاد له الأموال كاملة.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية أن السائق اختلق القصة بمساعدة الشخص الذي ادعى أنه صاحب النقود، بهدف خداع المواطنين واستغلال الحادث لجمع تبرعات بدعوى أمانته.

*تم تعديل الخبر بعد كشف الأجهزة الأمنية كذب السائق