قطع ودنه.. اعتداء على محام داخل محكمة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تعرض محامي داخل إحدى محاكم القليوبية لإصابة بالغة، إثر اعتداء من أحد موكليه وشخص مرافق للمتهم، الذي ضرب المحامي بسلاح أبيض "كتر"، مما أسفر عن قطع بأذنه، وذلك خلافًا على الأتعاب.

نُقل المحامي مصابًا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وباشرت نيابة الخانكة التحقيق في الحادث، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها للقبض على المتهم الآخر الذي شارك في الاعتداء.

وأظهرت التحريات أن المتهم هو موكل لدى المحامي المجني عليه، وتم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الأمن المكلفين بتأمين المحكمة. وقد برر المتهم اعتداءه بالقول إن المحامي أخذ منه أموالًا مقابل إجراءات قضائية لم يقم بها.

كما تبين أن المتهم الآخر في الواقعة قد لاذ بالفرار.