2.2 مليون طن.. الدقهلية تقترب من لقب "محافظة بلا مكبات عشوائية"

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن قرب إعلان المحافظة خلوها تمامًا من مكبات القمامة العشوائية لتجميع المخلفات، مشيرًا إلى إجمالي كميات تم رفعها بلغت 2 مليون و200 ألف طن من 12 مكبًا على مستوى المحافظة، مقرر نقلها إلى أماكن التخلص الآمن في مدفن قلابشو بمركز بلقاس.

أضاف مرزوق أن هذه العملية تتم تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، مع الحرص على النقل الآمن والتخلص من المخلفات بشكل يضمن الحفاظ على البيئة. ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز بني عبيد وميت غمر وأجا ببحث سُبل استغلال الأراضي التي تم إخلاؤها من تلك المقالب في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية.

وأكد مرزوق أن هذه الإنجازات تأتي بفضل دعم القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك دعم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. كما أثنى على جهود الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في دعم مشروعات المحافظة.

يتم الإشراف على أعمال النقل والتخلص الآمن للمخلفات من قبل لجنة برئاسة اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمتابعة مباشرة من الأستاذ محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، مع إشراف الأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة، وكذلك بالتنسيق مع المسؤولين المحليين في بني عبيد.