رئيس هيئة الشراء الموحد يزور جامعة المنصورة وبجتمع بمديري المستشفيات (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والوفد المرافق له.

حضر اللقاء عدد من القيادات الجامعية، منهم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الهيئة.

تم خلال اللقاء استعراض إنجازات جامعة المنصورة، التي حصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. كما تم التأكيد على المكانة المرموقة للقطاع الطبي بالجامعة، الذي يضم 13 مستشفى ومركزًا طبيًّا متخصصًا، والذي تم اعتماده من قبل المجلس العربي للاختصاصات الطبية.

وأشاد اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، بالمنظومة الطبية في جامعة المنصورة، مؤكدًا أنها الأكثر إنجازًا والأقل في نسب الشكاوى، معربًا عن تطلعه إلى تعميم هذه التجربة في مختلف أنحاء مصر. وأشار إلى أن جامعة المنصورة تعتبر نموذجًا متميزًا للشراكة المجتمعية، ويجب نشر هذه التجربة الفريدة لما لها من آثار إيجابية.

كما التقى زيدان بمديري المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة، حيث تم عرض الموقف الكامل لتعاملات المستشفيات مع منظومة الشراء الموحد، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات المستشفيات المختلفة، وسبل دعمها.

واستعرض العميد أحمد صلاح، مستشار رئيس الهيئة، تجربة الهيئة في التعامل مع جامعة المنصورة منذ بداية العمل بالهيئة، موضحًا الإحصائيات والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، كما قدم الدكتور الشعراوي كمال عرضًا عن الخدمات الطبية المتميزة في المستشفيات الجامعية.

اختتمت الزيارة بجولة في مركز أمراض الكلى والمسالك البولية، حيث قدم الدكتور باسم صلاح وديع عرضًا عن تاريخ المركز وأهميته، مشيرًا إلى أن المركز يعد من أكبر وأعرق المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال في العالم.