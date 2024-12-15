منتدى الشباب العربي الـ13 بأسوان يطلق مبادرة لدعم السياحة (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

نظمت هيئة التنشيط السياحي بأسوان زيارة للمعالم الأثرية للوفود المشاركة في فعاليات المنتدى العربي الثالث عشر، الذي يُعقد في مدينة أسوان، بحضور الدكتور سيد خليفة رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

وخلال جولاتهم السياحية في أسوان، أطلق المشاركون في المنتدى مبادرة لدعوة شباب العالم لزيارة مصر تحت شعار "زور مصر.. مصر أحلى"، مؤكدين على الأمن والاستقرار الذي تتمتع به البلاد.

وقال الدكتور ممدوح رشوان، أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن وزارة السياحة قدمت مجموعة من المطبوعات الترويجية للمعالم السياحية في كل من الأقصر وأسوان، بناءً على توجيهات وزير السياحة شريف فتحي. وأضاف أن الشباب المشاركين تفاعلوا بشكل إيجابي مع السائحين من مختلف الدول، وأشادوا بالحركة السياحية المتنامية في أسوان.

وأشار رشوان إلى أن الشباب المشاركين وجهوا دعوات لأقرانهم من دولهم لزيارة المعالم الأثرية والسياحية في مصر.

جاء ذلك في إطار فعاليات المنتدى الذي يُنظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة"، بمشاركة 250 شابًا وشابة يمثلون الجامعات والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة العربية والأفريقية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج "أعرف بلدك".

كما تشهد مدينة الأقصر استكمال أعمال المنتدى حتى يوم 19 ديسمبر الجاري.

وأضافت الدكتورة بثينة الحاجي، رئيس المنتدى، أن الوضع السياحي شهد تطورًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة، مشيرة إلى أن هذا التطور هو نتيجة مباشرة للمجهودات التي بذلتها الدولة المصرية، خاصة في العناية بالمناطق السياحية. كما دعت الحاجي الجميع لزيارة هذه المعالم والاستمتاع بها.

وفي ختام حديثها، وجهت الحاجي الشكر لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة على ما تقدمانه من تسهيلات وإنجاح للزيارات التي قام بها الوفد للتعرف على أهم المعالم السياحية والأثرية في أسوان.

وأكدت أن المشاركين في المنتدى أبدوا انبهارهم بما شاهدوه في السد العالي، ورمز الصداقة المصرية الروسية، ومعبد فيلة، وغرب سهيل، وجزيرة النباتات، ومتحف النوبة.