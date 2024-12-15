السجن المشدد لـ 3 متهمين أصابوا مسنًا بعاهة مستديمة في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على ثلاثة متهمين بعد إدانتهم بالاعتداء على مسن وإصابته بعاهة مستديمة في مركز الفتح بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فتحي كروت الرئيس بالمحكمة وإيهاب أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبدالحميد.

وتعود وقائع القضية رقم 13180 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى تلقي مركز شرطة الفتح بلاغًا من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول المجني عليه "تمام. م. ع" مصابًا في الرأس، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة. ووجه المجني عليه اتهامًا لكل من "يحيى. ف. م"، و"عبد الباسط. خ. م"، و"خالد. ع. م" بالاعتداء عليه، على خلفية خصومة ثأرية قديمة بين عائلة المجني عليه وعائلة المتهمين.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين كانوا يضمرون الانتقام من المجني عليه، واتفقوا على ضربه باستخدام أسلحة بيضاء (عصا وشوم). وتوجهوا إلى مكان تواجده واعتدوا عليه عمدًا.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه أصيب في مقدمة فروة الرأس، مما أدى إلى فقدان جزء من عظام الجمجمة وتسبب له في عاهة مستديمة.