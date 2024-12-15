فريق جراحي يعيد فقرة ظهرية مكسورة لمصاب بمستشفى الحمام المركزي في مطروح (صور)

كتب - محمد البدري:

نجح فريق جراحي بمستشفى الحمام المركزي بمطروح في إجراء عملية جراحية نوعية لإعادة فقرة ظهرية مكسورة لمصاب بعد سقوطه من أعلى مبنى.

وأوضح الدكتور عمرو علبة، رئيس الفريق الجراحي وأخصائي جراحة المخ والأعصاب، أن العملية التي تعتبر الأولى من نوعها في المستشفى، تم خلالها استخدام شرائح ومسامير لتثبيت الفقرة الظهرية الثانية عشر.

وأضاف أن الفريق الطبي عمل على تحضير المصاب بعناية، حيث تم التأكد من لياقته الطبية بالتنسيق مع فريق أطباء التخدير والعناية المركزة. وبعد نجاح العملية، تم نقل المصاب إلى القسم الداخلي بالمستشفى، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة وما زال تحت المتابعة.

قاد الجراحة الدكتور عمرو علبة، بمشاركة الدكتور تامر حنفي، أخصائي التخدير، وفريق العمليات التمريضي المكون من ناظله سالم عبد الحميد، سامية صلاح حسن، سهيلة صلاح عبد الحليم، ومن قسم الأشعة محمود سلامة محمد.

بدوره، أوضح الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هذه العملية تمثل بداية لتفعيل قوائم جراحات المخ والأعصاب لخدمة مدينة الحمام وقطاعات المنطقة الشرقية من المحافظة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح الشكر للأطباء وفريق التمريض والخدمات الفنية والمعاونة على هذا الإنجاز، مؤكدًا على حرص المديرية على تشجيع إجراء مثل هذه التداخلات المعقدة باستخدام الأساليب العلمية الحديثة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة علميًا وفنيًا في محافظة مطروح.