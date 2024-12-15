في 10 سنوات.. الأورمان تساهم في زواج 1082 عروسًا يتيمة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ساهم مكتب مشروعات جمعية الأورمان في محافظة أسوان في إتمام زفاف 1082 عروسة من الأيتام في قرى ومراكز المحافظة، وذلك على مدار عشر سنوات، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة، وهو ما يأتي في إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بأسوان.

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرح والسرور عليهن وعلى أسرهن من خلال مساعدتهن في إتمام زفافهن وتقديم مبالغ مالية وهدايا عينية لدعمهُن في بناء بيت الزوجية.

وأشار إلى الاهتمام المستمر بهذه الفئة وتلبية احتياجاتها، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تُعد ركيزة أساسية للتنمية، مشددًا على أن الجمعية دائمًا بجانبهم لتوفير الدعم والمساعدة.

وأضاف أن اختيار الفتيات اليتيمات يتم بناءً على عدة شروط، أهمها: أن يكون قد تم عقد قرانهن، وأن تكون الفتاة قد فقدت عائلها، بالإضافة إلى قدرتها المالية المحدودة، مع إجراء بحث ميداني لهذه الحالات.

وأوضح أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة أسوان نجحت في بناء قاعدة بيانات قوية تضم أسر الأيتام غير القادرين في القرى والنجوع والعزب، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث يتم استثمار هذه البيانات في تقديم خدمات متنوعة لتلبية احتياجاتهم.

يُذكر أن جمعية الأورمان، منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات، ساهمت في زواج 20,104 فتاة يتيمة في جميع محافظات الجمهورية.