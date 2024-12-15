"بني سويف" بالمركز 434 عالميًا و9 محليًا في تصنيف الجامعات الخضراء

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن تحقيق الجامعة المركز التاسع على مستوى مصر، والمركز 434 عالميًا، في تصنيف UI GreenMetric العالمي لعام 2024، المتخصص في تصنيف الجامعات الخضراء، والذي يقيّم الجامعات بناءً على مدى التزامها بأهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمة له تعقيبًا، أكد الدكتور منصور حسن على اهتمام الجامعة المتواصل بتوسيع المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي وزيادة المساحات المزروعة، بالإضافة إلى استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.

كما أشار إلى أهمية نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول مفاهيم الاستدامة، والتعاون مع المنظمات البيئية والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع استدامة مشتركة تساهم في تحسين تصنيف الجامعة.

وأضاف أن الجامعة تواصل إجراء الأبحاث المتقدمة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، مما يعزز مكانتها في التصنيفات البيئية العالمية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سما الدق، من مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، أن استراتيجية الجامعة تشمل تطبيق نظم الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في بعض المنشآت، إلى جانب تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وتطوير أساليب إدارة النفايات بشكل مستدام.

وتدعم الجامعة برامج تعليمية وبحثية متعلقة بالاستدامة، وتعمل على تحفيز الطلاب على التعامل الأمثل مع قضايا البيئة وتحسين الأداء البيئي للكليات.