ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية من ضبط سيارة محملة بـ 3 أطنان من الدقيق البلدي المدعم، قادمة من محافظة الشرقية قبل محاولة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

قالت شيماء عمر، مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، إن حملة التفتيش تمكنت من مطاردة المتورطين والتحفظ على السيارة والدقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمخازن، لضبط الأسعار ومنع الاستيلاء على الدعم الحكومي المقدم للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لمراقبة الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية، وضمان توفير السلع للمواطنين، مع التصدي بحزم لكل من يحاول الاستيلاء على الدعم لتحقيق مصالح شخصية.