الفائزة الأولى "عند مليك مقتدر".. "بورسعيد الدولية للقرآن" تعلن أسماء المؤهلين للتصفيات النهائية

بورسعيد - طارق الرفاعي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأحد، أسماء الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية المؤهلة للمسابقة الدولية.

وفازت المتسابقة سعاد فرج رجب المزين، بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة متقنة، وذلك بعد وفاتها في حادث سير عقب انتهاء مشاركتها في المسابقة. وجاء اسمها مسبوقًا بلقب "الشهيدة" في قائمة الفائزين، كما أُضيف إلى جانب اسمها عبارة: "عند مليك مقتدر".

وأعلنت اللجنة أسماء 22 فائزًا في فروع حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، حيث من المقرر أن تُجرى التصفيات النهائية المحلية يوم 18 ديسمبر الجاري، بمسجد الرحمن في نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا.

يُذكر أن المتسابقة سعاد فرج المزين توفيت مع والدتها أثناء عودتهما من المسابقة، إثر حادث سير تعرضت له سيارة ميكروباص كانت تقلّهما، فيما أُصيب عدد من المتسابقين الآخرين. وقد كانت آخر كلمات الشهيدة سعاد من القرآن الكريم.

جدير بالذكر أن مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبرئاسة الإعلامي الدكتور عادل مصيلحي. وتحمل الدورة الحالية اسم القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي، وتُعقد التصفيات النهائية الدولية في يناير المقبل لعام 2025.