السجن سنة لعامل بتهمة إصابة ربة منزل بعاهة في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، عاملًا بالسجن لمدة سنة مع الشغل، بعد إدانته بإصابة ربة منزل بعاهة مستديمة، إثر كسر إصبعها أثناء فضها مشاجرة مع زوجها في قرية كوم أبوشيل بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة و أحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 13271 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أبنوب من مستشفى أبنوب المركزي، يفيد بوصول "حنان. أ. م" مصابة باشتباه كسر في إصبع البنصر لليد اليمنى، واتهمت "حسن. إ. م" 28 عامًا بإحداث إصابتها.

أوضحت تحريات معاون وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، أن المجني عليها كانت في منزلها بقرية كوم أبو شيل عندما سمعت صوت مشاجرة أمام منزلها، وخرجت لاستبيان الأمر، فوجدت المتهم يتشاجر مع زوجها؛ تدخلت لفض المشاجرة، فقام المتهم بالإمساك بإصبع يدها اليمنى والضغط عليه بشدة حتى كسره.

وأكد تقرير الطب الشرعي، أن إصابة المجني عليها تتوافق مع ما ذكرته في محضر التحقيقات، وأنها نتجت عن عاهة مستديمة تتمثل في تيبس بالمفصل السلامي القريب لإصبع البنصر لليد اليمنى، وتقدر بنسبة 5%.