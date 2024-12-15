شقيق ضحية ميكروباص ديروط للسلطات: كثفوا البحث عن جثمان أختي في ترعة الإبراهيمية

أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه صدقي عثمان، شقيق "شريهان" إحدى ضحايا حادث سقوط ميكروباص ديروط في مياه الترعة الإبراهيمية، نداءً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ أسيوط، ومدير أمن أسيوط، ومدير أمن المنيا، ومدير أمن الفيوم، وكافة رجال الإنقاذ النهري، لتكثيف جهود البحث عن جثمان شقيقته المفقودة في مياه الترعة لليوم الثامن على التوالي.

وأوضح صدقي، أن مركز ديروط، مكان الحادث، يقع على الحدود الفاصلة بين محافظتي أسيوط والمنيا، مشيرًا إلى أن محافظة المنيا هي الأقرب، مما يرجح مرور الغرقى من ديروط إليها. لذا، أناشد المسؤولين في هذه المحافظات بتكثيف البحث من مكان الحادث في ديروط حتى الفيوم، رحمةً بأم فُطر قلبها على ابنتها.

وأكد صدقي، ضرورة التنسيق بين المسؤولين في هذه المحافظات لمواصلة عمليات البحث والتمشيط، مشيرًا إلى أن الجميع يتعاون معهم بأدب واحترام، وأنهم مستمرون في أعمال البحث داخل الترعة. وأضاف أن عمليات البحث والتمشيط تمتد إلى المنيا والفيوم، وأنهم تواصلوا مع معارفهم للمساعدة في البحث، لكن حتى الآن لم يتم العثور على جثمان شقيقته ومواراته الثرى، مما يزيد من ألم والدته المكلومة.

وأشار صدقي، إلى أن أفراد أسرتهم ينتشرون على جميع الكباري في المنطقة، حتى بعد المكان الذي تم العثور فيه على جثمان "دعاء"، إحدى ضحايا الحادث في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، مما يزيد من صعوبة عمليات البحث في كافة المناطق.

وتواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري في أسيوط جهودها، للبحث عن مفقودين إثر انزلاق ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط يوم الأحد الماضي.

ولليوم الثامن على التوالي، دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بـ5 مراكب مطاطية جديدة وزادت عدد الغواصين لتكثيف عمليات البحث عن المفقودين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية بأسيوط للعثور على المفقودين وإنهاء معاناة أهالي الضحايا الذين ينتظرون بفارغ الصبر أي أخبار عن أحبائهم.

ويعمل رجال الإنقاذ بمديرية أمن أسيوط، والذين يتجاوز عددهم 25 غواصًا بعد الاستعانة بزملائهم من محافظتي المنيا وسوهاج، بلا كلل، محاولين العثور على المفقودين أو انتشال الجثث.

وقررت نيابة ديروط بمحافظة أسيوط حبس سائق الميكروباص، على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضه على المستشفى النفسي والعصبي والإدمان لإجراء تحليل المخدرات.

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز ديروط إلى موقع الحادث لمعاينة سقوط الميكروباص فى الترعة الإبراهيمية وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط ببلاغ من غرفة عمليات النجدة عن سقوط ميكروباص محمل بالركاب في ترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط.

وانتقل اللواء نصار وقيادات المديرية وقوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين انزلاق السيارة رقم "6252 ي.ص.ج" في الترعة.

باشرت قوات الإنقاذ النهري البحث عن ركاب السيارة، وتمكنت من انتشال السيارة وجثة أحد الركاب، وتواصل البحث عن المفقودين، وأفاد شهود عيان بإنقاذ ستة أشخاص، بينهم طفلتان، قبل انزلاق السيارة في الترعة.

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