أغمى عليه في الملعب.. آخر تطورات الحالة الصحية للاعب شباب بسيون

الغربية - مروة شاهين:

غادر لاعب شباب بسيون محمد الجندي، غرفة العناية المركزة بمستشفى كفر الزيات العام، بعد تحسن حالته الصحية، وتماثله للشفاء، وعمل الفحوصات الطبية، وتلقي العلاج اللازم، بعد أن وُضع تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، في المباراة المقامة بين فريقه ونادي عثماثون، بدوري الدرجة الثالثة.

وأفاد مصدر طبي، بأن اللاعب تعرض للإغماء والتشنجات مرتين، المرة الأولى كانت في أرضية الملعب، وتلقى الإسعافات الأولية اللازم، حتي استرد واعية، وبعد نقلة إلى دكة الاحتياط، تعرض للإغماء مرة ثانية، وتعامل معه طاقم المسعفين، "محمد قنديل وجمال الفيشاوي".

وتابع المصدر: أن "محمد الجندي" لاعب بسيون بالقسم الثالث، حدث له هبوط حاد بالدورة الدموية، لعدم تناوله الطعام، ولم يبلغ المدير المسؤول بذالك، وأنه جرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف، وهو في كامل وعيه إلى مستشفى كفر الزيات العام، لإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان عليه، تمهيدا لخروجة، وذكر أن المباراة انتهت بفوز عثمانون بهدف مقابل لاشيء.