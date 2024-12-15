كانت طافية على سطح المياه.. أهالي قرية بالمنيا ينتشلون جثة رضيعة من إحدى الترع

المنيا-جمال محمد:

عثر أهالي قرية ساقية داقوف التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، اليوم الأحد، على جثة طفلة رضيعة، طافية على سطح المياه بإحدى ترع قريتهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط بالعثور على جثة رضيعة في أحد المجاري المائية.

وانتقلت الإسعاف وفريق من مباحث المركز، وتبين قيام للأهالي بانتشال جثمان الرضيعة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن عمرها شهر تقريباً، ولم يستدل على هوية أهلها.

وجرى نقل الجثة ووضعها في مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.