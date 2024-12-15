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الأنبوبه انفجرت.. إصابة أم وابنها في حريق منزل بكفر الزيات

02:14 م الأحد 15 ديسمبر 2024

أسطوانة غاز

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الغربية - مروة شاهين

شهدت قرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات محافظة الغربية، اندلاع حريق داخل أحد المنازل، إثر انفجار أسطوانة غاز، ما أسفر عن إصابة أم وابنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانفجار أسطوانة غاز بوتاجاز داخل أحد المنازل بقرية كفر يعقوب.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية، إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة أم بنسبة حروق 65% وابنها ايهاب 20% بحروق شديدة ومتفرقة، إثر انفجار أسطوانة غاز البوتاجاز.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على ألسنة اللهب، واتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق منزل محافظة الغربية اندلاع حريق أسطوانة غاز انفجار أسطوانة غاز
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