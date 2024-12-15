الإعدام لعاطل والمشدد لشخصين آخرين لإدانتهم بقتل شخص منعهم من السرقة فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقا لعاطل، وبالسجن المشدد 15 عاما لعامل وسائق، لاتهامهم بقتل شخص تدخل لمنعهم من سرقة البضاعة من صندوق سيارة نقل أعلى كوبري مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12312 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1035 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين مصطفي ر م، 22 عاما، عاطل، مقيم عزبة المرجوشي عزبة البط قسم شرطة ثان شبرا، وعمر م ر، 22 عاما، عامل، مقيم شارع متولي الشعراوي، قسم ثان شبرا الخيمة، ومحمد س س، 29 عاما، سائق، مقيم بيجام، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، في يوم 10 / 9 / 2023، قتلوا عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد عزت علي".

واتفق المتهمين على ارتكاب جناية السرقة وفوجئوا بالمجني عليه يعترضهم ليضبطهم فقرروا التخلص منه ليتمكنوا من الفرار بالمسروقات، وتعدوا عليه بأن أشهر الأول سلاح ناري فرد خرطوش - تحصل عليه من المتهم الثالث - وأطلق صوبه عيار ناري استقر بفخذه الأيمن قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان شرعا في سرقة المنقولات المبينة، وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة لآحاد الناس وكان ذلك في الطريق العام ليلا حال حمل الأول سلاحا ناريا ظاهر على النحو المبين بالتحقيقات.